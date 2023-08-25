В Москве устроят массовую свадьбу в бурятском стиле

Необычная церемония пройдёт на ВДНХ



Этой осенью в Москве стартует международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение – 16+), в которой примут участие все 89 субъектов РФ. Они представят на ВДНХ свои достижения.



Мероприятие продлится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. В его рамках пройдут Дни регионов, в том числе – День Бурятии (15 ноября). Жителей и гостей столицы ждёт необычное зрелище – церемония бракосочетания в традиционном бурятском стиле.



Состоится она прямо во Дворце бракосочетания на территории ВДНХ. Принять участие в массовой свадьбе могут все желающие связать себя узами Гименея. Для этого нужно обратиться в ЗАГС Бурятии по телефонам 8 (3012) 21-40-86 или 8 (3012) 21-76-26. Времени осталось не так много – до 4 сентября.

