Необычная церемония пройдёт на ВДНХ
Этой осенью в Москве стартует международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение – 16+), в которой примут участие все 89 субъектов РФ. Они представят на ВДНХ свои достижения.
Мероприятие продлится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. В его рамках пройдут Дни регионов, в том числе – День Бурятии (15 ноября). Жителей и гостей столицы ждёт необычное зрелище – церемония бракосочетания в традиционном бурятском стиле.
Состоится она прямо во Дворце бракосочетания на территории ВДНХ. Принять участие в массовой свадьбе могут все желающие связать себя узами Гименея. Для этого нужно обратиться в ЗАГС Бурятии по телефонам 8 (3012) 21-40-86 или 8 (3012) 21-76-26. Времени осталось не так много – до 4 сентября.
В Москве устроят массовую свадьбу в бурятском стиле
Общество, Фото:
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