В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения на дороге

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Железнодорожном районе провели межведомственный профилактический рейд



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактический рейд.



В ходе рейда сотрудники провели профилактические беседы с детьми и их родителями, которым напомнили правила безопасного поведения на проезжей части и какие последствия будут за это нарушение.



Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру, взаимовежливость и уважительное отношение друг к другу. Пренебрежение правилами может привести к непоправимым последствиям, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

