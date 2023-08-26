Железнодорожном районе провели межведомственный профилактический рейд
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактический рейд.
В ходе рейда сотрудники провели профилактические беседы с детьми и их родителями, которым напомнили правила безопасного поведения на проезжей части и какие последствия будут за это нарушение.
Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру, взаимовежливость и уважительное отношение друг к другу. Пренебрежение правилами может привести к непоправимым последствиям, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения на дороге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 26.08.2023
Утром местами туман
Состоялся финальный показ II лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды»
Им стал Алексей Корытов
Осуждённые сделали первый шаг на пути к исправлению
Открытие сопровождалось вкусным обедом
Районе Сухотино установят пять беседок
Реализовать проект планируют в течение трёх лет
Соревнования пройдут в третий раз
Это произойдёт 3 и 9 сентября
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году
Во время рейда выявили 25 нарушений
Необычная церемония пройдёт на ВДНХ
Они продолжат курсировать между городами
На его месте должны были оборудовать баскетбольную площадку
В финале Баир Батлаев был сильнее дагестанского спортсмена