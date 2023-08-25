Во время рейда выявили 25 нарушений
В Улан-Удэ автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда пресекались нарушения водителями транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также пешеходов при переходе проезжей части в неположенном месте.
В период проведения профилактического мероприятия сотрудники ОГИБДД выявили 25 нарушений правил дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам о мерах безопасности на дорогах.
- Прежде всего, нужно помнить, что пересекать проезжую часть можно только в зоне действия знака «Пешеходный переход», убедившись, что все транспортные средства заметили и пропускают вас. Вдоль дороги двигаться разрешено только по тротуару, в случае его отсутствия - по обочине во встречном направлении. В тёмное время суток обязательным является ношение световозвращающих элементов, поскольку они позволяют водителю увидеть пешехода заблаговременно и предотвратить наезд, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водителей и пешеходов призывают быть взаимно вежливыми на дорогах.
В Улан-Удэ водителям и пешеходам напомнили ПДД
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут в третий раз
Это произойдёт 3 и 9 сентября
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году
Во время рейда выявили 25 нарушений
Они продолжат курсировать между городами
На его месте должны были оборудовать баскетбольную площадку
В финале Баир Батлаев был сильнее дагестанского спортсмена
Конкурс прошёл во Владивостоке
Дети вместе с лесниками очистили от мусора берег реки
Они заявили, что в школьные годы терпеть не могли День знаний
В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева
Недавно там появилась свежая могила
Жителям республики рассказали, когда там можно собирать грибы, орехи и ягоды
Возле местных СНТ каждый день делают отсыпку
Она находится на новом турмаршруте «Исток Ангары»