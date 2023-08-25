В Улан-Удэ водителям и пешеходам напомнили ПДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Во время рейда выявили 25 нарушений



В Улан-Удэ автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе рейда пресекались нарушения водителями транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также пешеходов при переходе проезжей части в неположенном месте.



В период проведения профилактического мероприятия сотрудники ОГИБДД выявили 25 нарушений правил дорожного движения.



Госавтоинспекция напоминает пешеходам о мерах безопасности на дорогах.



- Прежде всего, нужно помнить, что пересекать проезжую часть можно только в зоне действия знака «Пешеходный переход», убедившись, что все транспортные средства заметили и пропускают вас. Вдоль дороги двигаться разрешено только по тротуару, в случае его отсутствия - по обочине во встречном направлении. В тёмное время суток обязательным является ношение световозвращающих элементов, поскольку они позволяют водителю увидеть пешехода заблаговременно и предотвратить наезд, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Водителей и пешеходов призывают быть взаимно вежливыми на дорогах.



