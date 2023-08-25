В сотых кварталах Улан-Удэ пообещали огородить опасный недострой

На его месте должны были оборудовать баскетбольную площадку







Однако в итоге появился только фундамент высотой около двух метров. Могло бы получиться хорошее место для игры в волейбол или баскетбол или занятий спортом, но основание простаивает до сих пор.



Местные ребятишки играют возле недостроя и бегают по сооружению, а родители переживают за них, ведь дети могут упасть и покалечиться в любой момент. Общественники призвали прокуратуру обратить внимание на ситуацию. «Фронтовики» заявили, что нужно довести площадку до ума силами управляющей компании или с помощью депутатов.



Полтора месяца спустя стало известно, что опасный объект огородят. После проверки выяснилось, что никаких обязательств по строительству площадки у застройщика нет, поскольку в проект планировки территории внесли изменения. Об этом рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



- Однако учитывая, что объект небезопасен, строительная компания обещала до 1 сентября возвести ограждения по периметру фундамента, – подчеркнула Юлия Ким.

Ещё в начале июля в региональное отделение Народного фронта обратилась жительница 102 квартала Улан-Удэ. При возведении многоквартирных домов в микрорайоне компания-застройщик пообещала построить там ещё и баскетбольную площадку.