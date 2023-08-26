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В Бурятии кратковременные дожди и до +28

В Бурятии кратковременные дожди и до +28
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туман

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа по республике переменная облачность, утром туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +23,+28, местами +15,+20.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
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