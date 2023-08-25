В районе Бурятии собрали четыре контейнера отходов



Недавно в Прибайкальском районе Бурятии устроили акцию «Чистый берег». Сотрудники Кикинского лесничества вместе с детьми из школьного лесничества «Лесная сказка» привели в порядок берег реки Кика и территорию возле населённого пункта.





Всего там собрали четыре контейнера мусора.



- Мы рады, что есть неравнодушные люди. С большой любовью относимся к нашим подопечным – школьным лесничествам. Это уже настоящие защитники леса и в будущем многие из них выберут почётную профессию лесника, – отметила главный лесничий Лариса Зайцева. – Все ребята с удовольствием принимают участие в сборе мусора, понимают, как важно беречь нашу природу.

