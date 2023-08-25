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В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры

В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева

25 августа в селе Зандин Мухоршибирского района Бурятии после капитального ремонта открыли дом культуры.

Дом культуры отремонтировали в рамках национального проекта «Культура», сообщили в минкультуры республики.



На средства, выделенные из федерального бюджета, капитально отремонтировали крышу, установили перегородки и водостоки, заменили полы, потолок, двери, электропроводки и автоматическую пожарную сигнализацию, установили охранную сигнализацию и провели другие работы.

- Зандин – это моё родное село, здесь я родилась и выросла. Каждый уголок этих мест мне знаком и дорог. Я рада, что клуб в этом году отремонтировали и спасибо национальному проекту «Культура», что есть возможность создавать достойные условия для досуга жителей, - подчеркнула министр культуры Соелма Дагаева.

В обновлённом здании расположены: актовый зал на 70 мест, музей-библиотека, кабинеты и костюмерная и пр.

Здание обеспечено условиями для маломобильных граждан. В местном клубе работают два кружка – фольклорная группа и кружок «Хозяюшка».
дом культуры капитальный ремонт

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