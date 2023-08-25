В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева



25 августа в селе Зандин Мухоршибирского района Бурятии после капитального ремонта открыли дом культуры.



Дом культуры отремонтировали в рамках национального проекта «Культура», сообщили в минкультуры республики.







На средства, выделенные из федерального бюджета, капитально отремонтировали крышу, установили перегородки и водостоки, заменили полы, потолок, двери, электропроводки и автоматическую пожарную сигнализацию, установили охранную сигнализацию и провели другие работы.



- Зандин – это моё родное село, здесь я родилась и выросла. Каждый уголок этих мест мне знаком и дорог. Я рада, что клуб в этом году отремонтировали и спасибо национальному проекту «Культура», что есть возможность создавать достойные условия для досуга жителей, - подчеркнула министр культуры Соелма Дагаева.



В обновлённом здании расположены: актовый зал на 70 мест, музей-библиотека, кабинеты и костюмерная и пр.



Здание обеспечено условиями для маломобильных граждан. В местном клубе работают два кружка – фольклорная группа и кружок «Хозяюшка».

