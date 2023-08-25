В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева
25 августа в селе Зандин Мухоршибирского района Бурятии после капитального ремонта открыли дом культуры.
Дом культуры отремонтировали в рамках национального проекта «Культура», сообщили в минкультуры республики.
На средства, выделенные из федерального бюджета, капитально отремонтировали крышу, установили перегородки и водостоки, заменили полы, потолок, двери, электропроводки и автоматическую пожарную сигнализацию, установили охранную сигнализацию и провели другие работы.
- Зандин – это моё родное село, здесь я родилась и выросла. Каждый уголок этих мест мне знаком и дорог. Я рада, что клуб в этом году отремонтировали и спасибо национальному проекту «Культура», что есть возможность создавать достойные условия для досуга жителей, - подчеркнула министр культуры Соелма Дагаева.
В обновлённом здании расположены: актовый зал на 70 мест, музей-библиотека, кабинеты и костюмерная и пр.
Здание обеспечено условиями для маломобильных граждан. В местном клубе работают два кружка – фольклорная группа и кружок «Хозяюшка».
В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети вместе с лесниками очистили от мусора берег реки
Они заявили, что в школьные годы терпеть не могли День знаний
В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева
Недавно там появилась свежая могила
Жителям республики рассказали, когда там можно собирать грибы, орехи и ягоды
Возле местных СНТ каждый день делают отсыпку
Она находится на новом турмаршруте «Исток Ангары»
Древесину используют для строительства блиндажей
Вода уже подступила к огородам местных жителей
На малой родине бойца в честь него установили мемориальную доску
Финал пройдёт в Турке
Мужчина нарушил правила отбывания принудительных работ
С ними всё в порядке
Его посмертно наградили орденом Мужества
На наспех обновлённой переправе появились выбоины