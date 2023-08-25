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Часть жителей Улан-Удэ признались в ненависти к 1 сентября

Часть жителей Улан-Удэ признались в ненависти к 1 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они заявили, что в школьные годы терпеть не могли День знаний

Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый пятый житель бурятской столицы (20%), будучи школьником, с нетерпением ждал нового учебного года, а каждый второй (52%) — скорее да, чем нет. В ненависти к 1 сентября признались трое из десяти респондентов. При этом в своих чувствах однозначно уверены 8%.

Тех, кто хотел, чтобы День знаний быстрее наступил, больше среди женщин (в целом 77%), чем среди мужчин (66%). Старшее поколение чаще молодёжи с теплом вспоминает традиционные линейки (79%), как и те, кто зарабатывает от 80 тысяч в месяц (70%).

К праздникам 1 сентября относят 54% наших земляков, а вот каждый третий (34%) так не считает. Родители школьников настроены не столь критично: 65% из них относят День знаний к красным дням календаря. Каждый четвёртый (25% опрошенных) – нет. Среди горожан в целом (включая взрослых) в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. 
день знаний школа

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