Осуждённые сделали первый шаг на пути к исправлению
В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошла очередная встреча осуждённых, состоящих в группе социально-психологической помощи, с представителями общества анонимных алкоголиков.
Представители общества начали программу в действии, которая включает в себя 12 шагов пути к выздоровлению. Участники группы сделали первый шаг, а именно признали своё бессилие перед алкоголем, потеряли контроль над собой, вернулись в своих воспоминаниях в сложные периоды жизни, которые привели их к злоупотреблению алкоголем.
В конце встречи участники группы особо отметили проведённое занятие, так как прошли одну из стадий более глубинного анализа причин зависимости от спиртного, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнскую колонию посетило общество анонимных алкоголиков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Открытие сопровождалось вкусным обедом
Районе Сухотино установят пять беседок
Реализовать проект планируют в течение трёх лет
Соревнования пройдут в третий раз
Это произойдёт 3 и 9 сентября
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году
Во время рейда выявили 25 нарушений
Необычная церемония пройдёт на ВДНХ
Они продолжат курсировать между городами
На его месте должны были оборудовать баскетбольную площадку
В финале Баир Батлаев был сильнее дагестанского спортсмена
Конкурс прошёл во Владивостоке
Дети вместе с лесниками очистили от мусора берег реки
Они заявили, что в школьные годы терпеть не могли День знаний
В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева