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Улан-удэнскую колонию посетило общество анонимных алкоголиков

Улан-удэнскую колонию посетило общество анонимных алкоголиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённые сделали первый шаг на пути к исправлению

В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошла очередная встреча осуждённых, состоящих в группе социально-психологической помощи, с представителями общества анонимных алкоголиков.

Представители общества начали программу в действии, которая включает в себя 12 шагов пути к выздоровлению. Участники группы сделали первый шаг, а именно признали своё бессилие перед алкоголем, потеряли контроль над собой, вернулись в своих воспоминаниях в сложные периоды жизни, которые привели их к злоупотреблению алкоголем.

В конце встречи участники группы особо отметили проведённое занятие, так как прошли одну из стадий более глубинного анализа причин зависимости от спиртного, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

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