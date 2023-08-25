Улан-удэнскую колонию посетило общество анонимных алкоголиков

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Осуждённые сделали первый шаг на пути к исправлению



В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошла очередная встреча осуждённых, состоящих в группе социально-психологической помощи, с представителями общества анонимных алкоголиков.



Представители общества начали программу в действии, которая включает в себя 12 шагов пути к выздоровлению. Участники группы сделали первый шаг, а именно признали своё бессилие перед алкоголем, потеряли контроль над собой, вернулись в своих воспоминаниях в сложные периоды жизни, которые привели их к злоупотреблению алкоголем.



В конце встречи участники группы особо отметили проведённое занятие, так как прошли одну из стадий более глубинного анализа причин зависимости от спиртного, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

