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В пригороде Улан-Удэ забили тревогу из-за захоронений на закрытом кладбище

В пригороде Улан-Удэ забили тревогу из-за захоронений на закрытом кладбище
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Недавно там появилась свежая могила

Жителей Иволгинского района Бурятии озадачило новое захоронение на кладбище в садоводческом товариществе «Тулунжа». Люди поинтересовались у местных властей, в чём причина.
 
- Опять похоронили кого-то на кладбище – оно находится на горе, – заявили они в группе «Иволга-инфо.24/7».

В сельской администрации напомнили, что само кладбище закрыто. Однако там было предусмотрено место для родового захоронения.
 
- Оно проходило в границах одной ограды. Захоронения, которые расширяют границы общего кладбища, запрещены, – отметили в СП.

О том, что в СТ «Тулунжа» продолжают копать могилы, местные жители рассказывали ещё в январе. Тогда  власти Гурульбинского сельского поселения поблагодарили их за сигнал и пообещали установить предупреждающие баннеры.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал ещё об одном закрытом кладбище в Поселье всё в том же Иволгинском районе. Сельчане заявили: захоронения на нём «продолжаются день ото дня».

- Кладбище медленно и верно увеличивается. Уже всё больше подступает к домам ИЖС Павлов и ДНТ «Жемчуг», – пожаловались иволгинцы в районном чате.

кладбище

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