В пригороде Улан-Удэ забили тревогу из-за захоронений на закрытом кладбище



Жителей Иволгинского района Бурятии озадачило новое захоронение на кладбище в садоводческом товариществе «Тулунжа». Люди поинтересовались у местных властей, в чём причина.



- Опять похоронили кого-то на кладбище – оно находится на горе, – заявили они в группе «Иволга-инфо.24/7».



В сельской администрации напомнили, что само кладбище закрыто. Однако там было предусмотрено место для родового захоронения.



- Оно проходило в границах одной ограды. Захоронения, которые расширяют границы общего кладбища, запрещены, – отметили в СП.











Ранее О том, что в СТ «Тулунжа» продолжают копать могилы, местные жители рассказывали ещё в январе. Тогда власти Гурульбинского сельского поселения поблагодарили их за сигнал и пообещали установить предупреждающие баннеры.Ранее «Байкал-Daily» сообщал ещё об одном закрытом кладбище в Поселье всё в том же Иволгинском районе. Сельчане заявили: захоронения на нём «продолжаются день ото дня».



- Кладбище медленно и верно увеличивается. Уже всё больше подступает к домам ИЖС Павлов и ДНТ «Жемчуг», – пожаловались иволгинцы в районном чате.



