В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли игровую площадку









В четверг, 24 августа, в селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной игровой площадки. Её построили в рамках реализации программы «1000 дворов» национального проекта «Жильё и городская среда».Все, от мала до велика, следили за ходом работ по строительству площадки. Сельчане ждали открытия площадки и стали собираться здесь задолго до начала торжественной церемонии.В церемонии открытия приняли участие представители районной администрации, подрядной организации, депутат Народного Хурала, жители сел Барыкино и Харитоново. Глава Тарбагатайского района поздравил детей и взрослых села с этим замечательным событием и попросил беречь новый объект социальной инфраструктуры.- Мы видим, как работают национальные проекты. Видим, как строятся и реконструируются объекты социальной сферы в нашей стране. Барыкинское поселение не исключение. В селе Барыкино построен новый ФАП по нацпроекту «Здравоохранение», по национальному проекту «Культура» проведён капитальный ремонт Дома культуры. Ожидается капитальный ремонт Барыкинской СОШ. Ну, а сегодня мы присутствуем на замечательном событии – открытии детской игровой спортивной площадки, которое стало возможным благодаря реализации программы «1000 дворов». Мы работаем над тем, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна для всех жителей Тарбагатайского района, – сказал в приветственном слове глава района Владимир Смолин.Работники Барыкинской сельской администрации, дома культуры и школы приняли активное участие в подготовке мероприятия. Они провели спортивные состязания на призы главы сельского поселения. С музыкальными номерами для жителей и гостей села выступала студентка четвёртого курса Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Для всех участников был приготовлен вкусный и сытный обед, сообщили в администрации Тарбагатайского района.- Игровые спортивные площадки необходимы для физического, социального и познавательного развития детей. Открытие игровой площадки позволит реализовать множество мероприятий, проводимых нашей школой. Теперь школьники в тёплое время года на уроках физкультуры могут заниматься на новой спортивной площадке. Поздравляю всех с этим событием! – рассказала директор Барыкинской школы Светлана Левченко.Благодаря реализации программ «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Тарбагатайском районе с 2017 года уже удалось благоустроить 17 общественных территорий и 12 дворов.