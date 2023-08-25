Лесхозы Бурятии отправили древесину участникам СВО





Сотрудники Заудинского, Бичурского и Мухоршибирского лесхозов отправили древесину на СВО. Военнослужащие смогут использовать её для постройки блиндажей и окопных сооружений.Мухоршибирский лесхоз отправил 36 кубометров бруса, а Бичурский и Заудинский – 42 кубометра круглого леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Мы отправляем древесину для строительства блиндажей и гордимся, что можем поддержать наших бойцов и помочь им, - подчеркнул руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только нашим бойцам, но и их семьям.