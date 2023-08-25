25 августа

24 августа

Популярное

Лесхозы Бурятии отправили древесину участникам СВО

Лесхозы Бурятии отправили древесину участникам СВО
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Древесину используют для строительства блиндажей

Сотрудники Заудинского, Бичурского и Мухоршибирского лесхозов отправили древесину на СВО. Военнослужащие смогут использовать её для постройки блиндажей и окопных сооружений.

Мухоршибирский лесхоз отправил 36 кубометров бруса, а Бичурский и Заудинский – 42 кубометра круглого леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


- Мы отправляем древесину для строительства блиндажей и гордимся, что можем поддержать наших бойцов и помочь им, - подчеркнул руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.

Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только нашим бойцам, но и их семьям.


лесхоз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии
Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии
Общество, 25.08.2023
Жителям республики рассказали, когда там можно собирать грибы, орехи и ягоды
Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды
Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды
Общество, 25.08.2023
Возле местных СНТ каждый день делают отсыпку
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
Общество, 25.08.2023
Она находится на новом турмаршруте «Исток Ангары»
Лесхозы Бурятии отправили древесину участникам СВО
Лесхозы Бурятии отправили древесину участникам СВО
Общество, 25.08.2023
Древесину используют для строительства блиндажей
В райцентре в Бурятии топит картофельные поля
В райцентре в Бурятии топит картофельные поля
Общество, 25.08.2023
Вода уже подступила к огородам местных жителей
В селе Бурятии увековечили память погибшего на СВО контрактника
В селе Бурятии увековечили память погибшего на СВО контрактника
Общество, 25.08.2023
На малой родине бойца в честь него установили мемориальную доску
Жителю Бурятии принудительные работы заменили на колонию
Жителю Бурятии принудительные работы заменили на колонию
Общество, 25.08.2023
Мужчина нарушил правила отбывания принудительных работ
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 45-летнего контрактника
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 45-летнего контрактника
Общество, 25.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, дорог и света
В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, дорог и света
Общество, 25.08.2023
Прокуратура через суд обязала обеспечить участок инфраструктурой
Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам
Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам
Общество, 25.08.2023
Алексей Цыденов вручил им медали за заслуги перед республикой
Аэропорт в Улан-Удэ прошёл пассажирский пик
Аэропорт в Улан-Удэ прошёл пассажирский пик
Общество, 25.08.2023
Теперь там готовятся побить рекорд по объёму грузоперевозок
В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
Общество, 25.08.2023
За сутки она отступила сразу на дюжину сантиметров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^