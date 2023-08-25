Лесхозы Бурятии отправили древесину участникам СВО

Древесину используют для строительства блиндажей
Сотрудники Заудинского, Бичурского и Мухоршибирского лесхозов отправили древесину на СВО. Военнослужащие смогут использовать её для постройки блиндажей и окопных сооружений.
Мухоршибирский лесхоз отправил 36 кубометров бруса, а Бичурский и Заудинский – 42 кубометра круглого леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы отправляем древесину для строительства блиндажей и гордимся, что можем поддержать наших бойцов и помочь им, - подчеркнул руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.
Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только нашим бойцам, но и их семьям.
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