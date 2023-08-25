В райцентре в Бурятии топит картофельные поля



Жители Хоринска прислали в группу «Хоринск-инфо.24/7» фотографию с водой, которая подступает к их домам и приусадебным участкам сразу с двух сторон. Снимок сделали на улице Южная.



Власти заявили, что на месте уже побывала оперативная группа.



- Картофельные поля на низменных участках подтопило грунтовыми водами, – пояснили в районной администрации.



Стоит вода и в подпольях домов – её уровень достиг 50-70 сантиметров. Сотрудники райадминистрации уже сделали обход земельных участков и провели беседы с местными жителями. В населённом пункте ведётся ежедневный мониторинг.



