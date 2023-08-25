В райцентре в Бурятии топит картофельные поля

Вода уже подступила к огородам местных жителей
Жители Хоринска прислали в группу «Хоринск-инфо.24/7» фотографию с водой, которая подступает к их домам и приусадебным участкам сразу с двух сторон. Снимок сделали на улице Южная.
Власти заявили, что на месте уже побывала оперативная группа.
- Картофельные поля на низменных участках подтопило грунтовыми водами, – пояснили в районной администрации.
Стоит вода и в подпольях домов – её уровень достиг 50-70 сантиметров. Сотрудники райадминистрации уже сделали обход земельных участков и провели беседы с местными жителями. В населённом пункте ведётся ежедневный мониторинг.
Вода уже подступила к огородам местных жителей
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