С ними всё в порядке
Полицейские нашли двух пропавших жителей Улан-Удэ, которые ушли из дома после ссор. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
45-летний улан-удэнец 18 июля ушёл из дома после ссоры с родственниками. Полицейские выяснили, что горожанин распивал спиртные напитки в компании друзей.
51-летний житель столицы республики, который 3 июня после ссоры ушёл из дома по улице Бийская, нашёлся в Бичурском районе. Он находился на животноводческой стоянке.
С ними всё в порядке, отметили в полиции.
В Бурятии нашлись мужчины, пропавшие после ссор с родными
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