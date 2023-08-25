В Бурятии нашлись мужчины, пропавшие после ссор с родными

Общество, Фото: МВД по Бурятии

С ними всё в порядке



Полицейские нашли двух пропавших жителей Улан-Удэ, которые ушли из дома после ссор. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



45-летний улан-удэнец 18 июля ушёл из дома после ссоры с родственниками. Полицейские выяснили, что горожанин распивал спиртные напитки в компании друзей.



51-летний житель столицы республики, который 3 июня после ссоры ушёл из дома по улице Бийская, нашёлся в Бичурском районе. Он находился на животноводческой стоянке.



С ними всё в порядке, отметили в полиции.

