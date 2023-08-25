В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по дартсу

26 августа

11:00 – начало турнира Baikal Masters IDL;

15:00 – 17:00 – полуфинал;

17:00 – 18:00 – финал.



27 августа

10:00 – 13:00 – командный разряд;

14:00 – 14:30 – торжественное открытие соревнований;

15:00 – 17:00 – полуфинал, финал командных соревнований;

17:00 – начало парного турнира «501» среди мужчин и женщин;

19:00 – полуфинал, финал парного турнира «501» среди мужчин и женщин.



28 августа

10:00 – групповой этап одиночного разряда «501» среди мужчин и женщин;

13:00 – «плей-офф» одиночного разряда «501»;

14:30 – 15:30 – полуфинал и финал одиночного разряда «501»;

16:00 – начало турнира в разряде «микст»;

19:00 – 19:30 – награждение, закрытие соревнований.



Возрастное ограничение 6+



Всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Байкала» в Бурятии пройдут в третий раз. За это период турнир приобрёл статус мастерского. Одновременно с ним стартует международный турнир Baikal Masters IDL. Здесь, к участию присоединятся спортсмены из Монголии, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.С 26 по 28 августа на берегу озера Байкал более 100 любителям этой на первый взгляд лёгкой, азартной и увлекательной игры предстоят самые серьёзные спортивные баталии.