В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по дартсу

Всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Байкала» в Бурятии пройдут в третий раз. За это период турнир приобрёл статус мастерского. Одновременно с ним стартует международный турнир Baikal Masters IDL. Здесь, к участию присоединятся спортсмены из Монголии, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
С 26 по 28 августа на берегу озера Байкал более 100 любителям этой на первый взгляд лёгкой, азартной и увлекательной игры предстоят самые серьёзные спортивные баталии.
Программа соревнований:
26 августа
11:00 – начало турнира Baikal Masters IDL;
15:00 – 17:00 – полуфинал;
17:00 – 18:00 – финал.
27 августа
10:00 – 13:00 – командный разряд;
14:00 – 14:30 – торжественное открытие соревнований;
15:00 – 17:00 – полуфинал, финал командных соревнований;
17:00 – начало парного турнира «501» среди мужчин и женщин;
19:00 – полуфинал, финал парного турнира «501» среди мужчин и женщин.
28 августа
10:00 – групповой этап одиночного разряда «501» среди мужчин и женщин;
13:00 – «плей-офф» одиночного разряда «501»;
14:30 – 15:30 – полуфинал и финал одиночного разряда «501»;
16:00 – начало турнира в разряде «микст»;
19:00 – 19:30 – награждение, закрытие соревнований.
Возрастное ограничение 6+
11:00 – начало турнира Baikal Masters IDL;
15:00 – 17:00 – полуфинал;
17:00 – 18:00 – финал.
27 августа
10:00 – 13:00 – командный разряд;
14:00 – 14:30 – торжественное открытие соревнований;
15:00 – 17:00 – полуфинал, финал командных соревнований;
17:00 – начало парного турнира «501» среди мужчин и женщин;
19:00 – полуфинал, финал парного турнира «501» среди мужчин и женщин.
28 августа
10:00 – групповой этап одиночного разряда «501» среди мужчин и женщин;
13:00 – «плей-офф» одиночного разряда «501»;
14:30 – 15:30 – полуфинал и финал одиночного разряда «501»;
16:00 – начало турнира в разряде «микст»;
19:00 – 19:30 – награждение, закрытие соревнований.
Возрастное ограничение 6+