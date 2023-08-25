В Бурятии похоронят погибшего на СВО 45-летнего контрактника



7 августа во время специальной военной операции погиб 45-летний Эрдэм Банзаров из Селенгинского района. В последний путь его провожают в пятницу, 25 августа. Прощание проходит в селе Харгана, сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».



Эрдэм Сергеевич родился в Харгане 20 июля 1978 года. Учился в местной СОШ, которую окончил в 1995 году. Затем поступил в Бурятский лесопромышленный колледж в столице республики.



В 1997-м ушёл в армию. Сначала служил в Воронеже, затем – на станции Дивизионная в Улан-Удэ.



После демобилизации Банзарова приняли на службу в МВД. Работал он в ППС и зарекомендовал себя ответственным, добросовестным, честным и справедливым сотрудником. Не раз бывал в командировках в Чечне. Являлся ветераном боевых действий.



Во время службы в органах внутренних дел нашего земляка неоднократно поощряли ведомственными наградами. У него имелись медали «За отличие в службе» и «Участник контртеррористической операции на Кавказе», а также значок «Отличник милиции».



В марте 2023-го Эрдэм подписал контракт и отправился на СВО. Его посмертно наградили орденом Мужества. У погибшего бойца остались родители, супруга, трое детей, брат и сестра.