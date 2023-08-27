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В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц

В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Они ломают чужие заборы, а хозяева бездействуют

Жители Бурятии вновь жалуются на лошадей, которые без присмотра бродят по улицам и занимаются откровенным вредительством. На этот раз дело было в селе Тунка – животные под покровом ночи снесли ограду.


Местные жители рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7», что кони постоянно ломают заборы, а до администрации, мол, достучаться невозможно.
 
Власти на это заявили: проблема выпаса лошадей остро стоит во всём районе.
 
- Собственники не хотят угонять на пастбища своих животных, за которых несут полную ответственность. Вопрос неоднократно обсуждался на сельских сходах. Хозяева лошадей не реагируют на замечания. Администрация регулярно информирует их об административной ответственности, – пояснили в администрации сельского поселения.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жители села Тарбагатай в Хоринском районе бьют тревогу из-за табунов коней, бегающих по населённому пункту. Люди боятся, что они могут в любой момент затоптать беззаботно играющих ребятишек.

лошади животные жалобы

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