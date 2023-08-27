В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц



Жители Бурятии вновь жалуются на лошадей, которые без присмотра бродят по улицам и занимаются откровенным вредительством. На этот раз дело было в селе Тунка – животные под покровом ночи снесли ограду.







Местные жители рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7», что кони постоянно ломают заборы, а до администрации, мол, достучаться невозможно.



Власти на это заявили: проблема выпаса лошадей остро стоит во всём районе.



- Собственники не хотят угонять на пастбища своих животных, за которых несут полную ответственность. Вопрос неоднократно обсуждался на сельских сходах. Хозяева лошадей не реагируют на замечания. Администрация регулярно информирует их об административной ответственности, – пояснили в администрации сельского поселения.