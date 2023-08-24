Бурятия построит два МФЦ в подшефном районе ДНР



В конце июля в Старобешевском районе Донецкой народной республики, над которым Бурятия взяла шефство прошлым летом, В конце июля в Старобешевском районе Донецкой народной республики, над которым Бурятия взяла шефство прошлым летом, завершился ремонт многофункционального центра. На эти цели из регионального бюджета выделили 2 миллиона 800 тысяч рублей.



В здании, построенном ещё в 1968 году, покрасили стены на площади более 300 квадратных метров и выполнили другие отделочные работы. А ещё заменили деревянные окна на металлопластиковые, поставили новые двери, сделали пандусы, оборудовали вход для маломобильных людей, установили центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны и проходные краны на стальных трубопроводах.



МФЦ заработал в Старобешево в октябре 2022-го. До 2014-го там размещался банк, а после создания ДНР в здании открыли единый регистрационный центр. В учреждении обрабатывали заявления по вопросам прав на недвижимое имущество.



Ремонт многофункционального центра проинспектировал недавно зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, который сейчас находится в подшефном районе с рабочим визитом.



- Теперь люди могут получить государственные услуги в режиме одного окна. Старались сделать очень быстро – сроки были короткие. Мы справились. Всё, что касается водо- и теплоснабжения, функционирует – работает по-новому, так скажем. Наша республика закупила необходимую мебель и компьютеры, – подчеркнул зампред.



В планах, по его словам – построить такие же центры в городе Комсомольское и посёлке Новый Свет. Луковников также побывал в начальном корпусе средней школы № 1, который В планах, по его словам – построить такие же центры в городе Комсомольское и посёлке Новый Свет. Луковников также побывал в начальном корпусе средней школы № 1, который приводят в порядок перед новым учебным годом.



- Работы начались еще в 2022-ом. Мы восстановили полы, стены, потолки, заменили окна, входную группу, отремонтировали кровлю, тепловой узел, сделали благоустройство. Сейчас идёт сборка мебели, спортивного оборудования и компьютеров. До конца августа все работы завершатся и первоклассники будут учиться в новом, красивом корпус. Это один из последних объектов 2023-го года. Плавно переходим в 2024-й, – отметил он.







В следующем году вплотную займутся центральной улицей в городе Комсомольское протяжённостью около километра. Её состояние пока оставляет желать лучшего.



- Дорога в плохом состоянии. В ближайшее время сделаем дефектовку, подготовим сметную документацию и включим этот объект в план ремонтных работ. Ну а в 2023-ем нужно привести в порядок мемориал, аллею и прилегающие улицы, – заключил зампред правительства.

