Возможны кратковременные дожди
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Судя по нему, погода в выходные не будет сильно отличаться от той, чтобы была в течение рабочей недели. Сохранится умеренное тепло, местами небольшие дожди, грозы.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 25 августа, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +22,+27, местами +15,+20.
В выходные, 26-27 августа, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +1,+6, днём +23,+28, местами +15,+20.
Бурятию ждут тёплые выходные
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