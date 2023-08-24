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Бурятию ждут тёплые выходные

Бурятию ждут тёплые выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возможны кратковременные дожди

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Судя по нему, погода в выходные не будет сильно отличаться от той, чтобы была в течение рабочей недели. Сохранится умеренное тепло, местами небольшие дожди, грозы.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 25 августа, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +22,+27, местами +15,+20.

В выходные, 26-27 августа, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +1,+6, днём +23,+28, местами +15,+20.
прогноз погоды

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