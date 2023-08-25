Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 августа по республике переменная облачность, утром туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии обещают тёплую погоду
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