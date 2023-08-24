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В Бурятии таинственный дрон следил за детьми

В Бурятии таинственный дрон следил за детьми
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители рассказали, что он на несколько минут завис прямо над головами ребятишек

Жители кабанского села Байкало-Кудара заявили, что на днях заметили в населённом пункте беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Было это примерно в 8-9 часов вечера в парке «Тополёк». Сельчане уверяют: квадрокоптер следил за несовершеннолетними, которые в тот момент играли в зоне отдыха.

- Со слов детей, во время нахождения дрона в парке – от 10-15 минут – он наблюдал за ними прямо над их головами. Потом поднялся очень высоко и улетел в сторону администрации и за её пределы, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Кабанск-инфо.24/7».
 
Люди напомнили, что в Бурятии действует запрет на использование БПЛА. «Вот что это было?», – поинтересовались они.

В отделе ГО и ЧС районной администрации подтвердили информацию о табу за запуск беспилотников. Нарушителям грозит штраф размером до 50 тысяч рублей – согласно статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).

- 22 августа сообщений об обнаружении таких аппаратов не поступало и за разрешением на съёмку с квадрокоптера также никто не обращался, – подчеркнули в отделе ГО и ЧС.

В таких случаях местных жителей призывают сразу звонить в дежурную часть ОМВД или в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщить, где и когда именно они видели БПЛА.

С весны жители Бурятии не могут запускать дроны в небо просто так – физическим лицам и компаниям на это потребуется разрешение. Использовать беспилотники вправе только государственные и органы федеральной власти, а также местного самоуправления и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, который ввели в РБ ещё в середине октября по указу главы государства Владимира Путина из-за ситуации на Украине. Нарушителям грозят внушительные штрафы.
 
дроны дети

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