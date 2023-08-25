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Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»

Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году

26 августа муниципальные учреждения культуры приглашают посетить кинопоказы, которые пройдут в рамках всероссийской акции «Ночь кино» (возрастное ограничение 6+).

Зрителям покажут три самых кассовых отечественных фильма нынешнего года: «Чебурашка» (6+), «Вызов» (12+), «Праведник» (12+).

Трансляция фильмов пройдёт в парках имени Жанаева и «Кристальный»; в городском культурном центре; доме культуры «Забайкальский»; и в двух муниципальных кинотеатрах «Современник» (Дом культуры им. А. П. Вагжанова) и кинозале «Седьмое небо» (дом культуры «Авиатор»)

Вход свободный.


кинофильм

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