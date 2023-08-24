На Байкале туристы встретили медведя







Авторам видео явно было не по себе, хотя до медведя было больше сотни метров, отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Специалисты изучили видео и пришли к выводу, что оснований закрывать популярный маршрут нет.



- Медведи вблизи Большой Байкальской тропы обитают давно и плотно, в конфликты с посетителями не вступают. О присутствии хищников гостей национального парка предупреждают в том числе специальные таблички, - подчеркнули в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Главное героя видео инспекторы сразу узнали по светлой отметине на шее. Весной 2023 года этот медведь побывал в окрестностях посёлка Листвянка, где исследовал дворы многоквартирных домов.



Молодого медведя встретили туристы на Большой Байкальской тропе в Прибайкальском нацпарке в Иркутской области.Группа туристов остановилась на привал. В этот момент к ним вышел медведь, который прошёлся по открытому участку склона по треку маршрута. Косолапый никак не реагировал на крики туристов, но также и не проявлял агрессии. Он спокойно удалился в лес, не обращая внимания на людей.