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На Байкале туристы встретили медведя

На Байкале туристы встретили медведя
Общество, 
Косолапый не отреагировал на крики людей

Молодого медведя встретили туристы на Большой Байкальской тропе в Прибайкальском нацпарке в Иркутской области.

Группа туристов остановилась на привал. В этот момент к ним вышел медведь, который прошёлся по открытому участку склона по треку маршрута. Косолапый никак не реагировал на крики туристов, но также и не проявлял агрессии. Он спокойно удалился в лес, не обращая внимания на людей.

 
Авторам видео явно было не по себе, хотя до медведя было больше сотни метров, отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты изучили видео и пришли к выводу, что оснований закрывать популярный маршрут нет.

- Медведи вблизи Большой Байкальской тропы обитают давно и плотно, в конфликты с посетителями не вступают. О присутствии хищников гостей национального парка предупреждают в том числе специальные таблички, - подчеркнули в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Главное героя видео инспекторы сразу узнали по светлой отметине на шее. Весной 2023 года этот медведь побывал в окрестностях посёлка Листвянка, где исследовал дворы многоквартирных домов.
Байкал медведь туристы

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