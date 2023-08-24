В Улан-Удэ попавшему к волонтёрам козлу сделали ампутацию



Эта история началась ещё месяц назад. Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» Эта история началась ещё месяц назад. Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» взялись за спасение козла, который повредил ногу, застряв в шпагате. Конечность так перетянуло тонкой, но прочной нитью, что кровообращение в ней нарушилось и копыто атрофировалось.



Бывшие хозяева решили усыпить Грея – именно так зовут козлика. Никто не пожелал за ним ухаживать и лечить тоже не захотел. Однако ветеринар не смог умертвить животное и связался с волонтёрами. Одна из зоозащитников – Ирина – начала выхаживать нового подопечного.







Повреждённую ногу всё же пришлось ампутировать. Об этом рассказали на днях на официальной страничке фонда во «ВКонтакте». Грей после операции по-прежнему живёт у Ирины и, по словам ребят, у него всё отлично. Да и скучать не приходится: у новой хозяйки есть семь кошек и три собаки.



- Теперь Грей хоть и трёхногий, но самый счастливый козёл, – подчеркнули в организации. – Разнообразное меню, завтрак, обед и ужин, бесконечные дружеские баталии с собакой Луной о том, кто главный в семье – разве это не счастье?







