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В Бурятии отремонтировали гараж больницы за 3,8 млн рублей

В Бурятии отремонтировали гараж больницы за 3,8 млн рублей
Общество,  Фото:Кабанская ЦРБ
В следующем году планируется ремонт второго гаража

В селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии капитально отремонтировали гараж участковой больницы. Ремонт обошёлся в 3,8 млн рублей. Сообщается, что больнице была оказана спонсорская помощь.

По плану, в следующем году будет отремонтирован второй гараж медучреждения.

- Была сделана замена перекрытия гаража, замена кровли, увеличение высоты гаража под новые автомобили, заменены ворота на новые с терморазрывом, обустроен и утеплён фасад гаража. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по продолжению ремонта гаража второй очереди в 2024 году, - сообщил главный врач Кабанской центральной районной больницы Михаил Батуев.

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