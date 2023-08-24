В Бурятии отремонтировали гараж больницы за 3,8 млн рублей

Общество, Фото: Кабанская ЦРБ

В следующем году планируется ремонт второго гаража



В селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии капитально отремонтировали гараж участковой больницы. Ремонт обошёлся в 3,8 млн рублей. Сообщается, что больнице была оказана спонсорская помощь.



По плану, в следующем году будет отремонтирован второй гараж медучреждения.



- Была сделана замена перекрытия гаража, замена кровли, увеличение высоты гаража под новые автомобили, заменены ворота на новые с терморазрывом, обустроен и утеплён фасад гаража. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по продолжению ремонта гаража второй очереди в 2024 году, - сообщил главный врач Кабанской центральной районной больницы Михаил Батуев.



