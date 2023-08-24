В одном из районов города выкосили более 850 тысяч «квадратов» травы
В Улан-Удэ продолжается борьба с лишней растительностью. Только в Октябрьском районе за лето от неё освободили площадь в 850 с лишним тысяч квадратных метров.
Траву косят в зонах отдыха и на магистральных улицах. Её повторно убрали на улицах Бабушкина (до сотых микрорайонов), Тобольская, Шумяцкого и Кольцова. Охватили также микрорайоны Мясокомбинат и Новая Комушка. Накануне порядок наводили в сквере «Зодчий». В четверг, 24 августа, взялись за нижнюю часть бульвара Карла Маркса.
Кошение травостоя, которое продлится до конца сентября, постоянно контролирует районная администрация. Специалисты ежедневно объезжают территорию для выявления замечаний в работе подрядчика и отрабатывают заявки, которые поступают от горожан.
В столице Бурятии продолжают упорно бороться с лишней растительностью
Общество, Фото:
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