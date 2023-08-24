В лесах Бурятии посчитают бабочек-вредителей

Гусеницы могут нанести серьёзный урон лесу



Сибирский шелкопряд (лат. Dendrolimus sibiricus) — большая бабочка с неприметной окраской крыльев, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород.



За пределами нашей страны вредитель распространён в Монголии, Казахстане, Корее, на северо-востоке Китая. В Поднебесной местные жители называют его «сосновый тигр».



В июне насекомые окукливаются, перед окукливанием плетут буро-серый продолговатый кокон. Развитие куколки зависит от температуры и длится около месяца. После окукливания, обычно в июле появляются бабочки с размахом крыльев от 53 до 104 мм (5-10 см).









Специалисты центра защиты леса Бурятии выехали в Окинский район, чтобы посчитать популяцию известной бабочки-вредителя - сибирского шелкопряда. Гусеницы этой бабочки питаются хвоей лиственницы, пихты, ели, кедра, сосны и могут нанести серьёзный урон лесу.- Лесопатологи выехали в Окинский район, где они обследуют насаждения в Окинском лесничестве. Ранее в его лесах были зафиксированы очаги сибирского шелкопряда, - сообщают в центре защиты леса.Сибирский шелкопряд относится к числу наиболее опасных вредителей хвойных лесов России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Вспышки массового размножения этих бабочек могут почти полностью разрушить таёжный лес.Лесопатологи проведут учёт численности вредителей в Сорокском участковом лесничестве Окинского лесничества. Всего сотрудникам Центра защиты леса Бурятии предстоит обследовать более 8,9 тысяч гектаров.Как отметили в ведомстве, начиная с 2014 года в лесах Окинского района регулярно фиксировались очаги сибирского шелкопряда, проводились обработки, но полностью вредитель не был устранён.Полученные лесопатологами данные помогут спрогнозировать рост или снижение численности вредных организмов в насаждениях лесничества. О результатах работ будет сообщено после их завершения.