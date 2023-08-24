24 августа

23 августа

Популярное

В лесах Бурятии посчитают бабочек-вредителей

В лесах Бурятии посчитают бабочек-вредителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гусеницы могут нанести серьёзный урон лесу

Специалисты центра защиты леса Бурятии выехали в Окинский район, чтобы посчитать популяцию известной бабочки-вредителя - сибирского шелкопряда. Гусеницы этой бабочки питаются хвоей лиственницы, пихты, ели, кедра, сосны и могут нанести серьёзный урон лесу.

- Лесопатологи выехали в Окинский район, где они обследуют насаждения в Окинском лесничестве. Ранее в его лесах были зафиксированы очаги сибирского шелкопряда, - сообщают в центре защиты леса.

Сибирский шелкопряд относится к числу наиболее опасных вредителей хвойных лесов России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Вспышки массового размножения этих бабочек могут почти полностью разрушить таёжный лес.

Лесопатологи проведут учёт численности вредителей в Сорокском участковом лесничестве Окинского лесничества. Всего сотрудникам Центра защиты леса Бурятии предстоит обследовать более 8,9 тысяч гектаров.

Как отметили в ведомстве, начиная с 2014 года в лесах Окинского района регулярно фиксировались очаги сибирского шелкопряда, проводились обработки, но полностью вредитель не был устранён.

Полученные лесопатологами данные помогут спрогнозировать рост или снижение численности вредных организмов в насаждениях лесничества. О результатах работ будет сообщено после их завершения.

Справка:

Сибирский шелкопряд (лат. Dendrolimus sibiricus) — большая бабочка с неприметной окраской крыльев, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород.

За пределами нашей страны вредитель распространён в Монголии, Казахстане, Корее, на северо-востоке Китая. В Поднебесной местные жители называют его «сосновый тигр».

В июне насекомые окукливаются, перед окукливанием плетут буро-серый продолговатый кокон. Развитие куколки зависит от температуры и длится около месяца. После окукливания, обычно в июле появляются бабочки с размахом крыльев от 53 до 104 мм (5-10 см).



шелкопряд Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На берегу озера в Бурятии собрали более 50 мешков мусора
На берегу озера в Бурятии собрали более 50 мешков мусора
Общество, 24.08.2023
Экологическая акция проходила на Котокеле
В Иркутске открывается новое суворовское военное училище
В Иркутске открывается новое суворовское военное училище
Общество, 24.08.2023
Училище рассчитано на 420 воспитанников
В лесах Бурятии посчитают бабочек-вредителей
В лесах Бурятии посчитают бабочек-вредителей
Общество, 24.08.2023
Гусеницы могут нанести серьёзный урон лесу
Жители Бурятии смогут улететь в Таиланд из Иркутска
Жители Бурятии смогут улететь в Таиланд из Иркутска
Общество, 24.08.2023
Туроператоры уже подготовили предложения к зиме
Уроженец Бурятии стал победителем в финале конкурса компьютерных игр
Уроженец Бурятии стал победителем в финале конкурса компьютерных игр
Общество, 24.08.2023
Его команда придумала оригинальную концепцию игры на основе героического эпоса о Гэсэре
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 24.08.2023
Возможны кратковременные дожди
В улан-удэнском парке подрезали кустики
В улан-удэнском парке подрезали кустики
Общество, 24.08.2023
Кустам придали красивую форму
На Байкале туристы встретили медведя
На Байкале туристы встретили медведя
Общество, 24.08.2023
Косолапый не отреагировал на крики людей
В столице Бурятии продолжают упорно бороться с лишней растительностью
В столице Бурятии продолжают упорно бороться с лишней растительностью
Общество, 24.08.2023
В одном из районов города выкосили более 850 тысяч «квадратов» травы
В Бурятии отремонтировали гараж больницы за 3,8 млн рублей
В Бурятии отремонтировали гараж больницы за 3,8 млн рублей
Общество, 24.08.2023
В следующем году планируется ремонт второго гаража
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» потушили условный пожар и спасли пять человек
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» потушили условный пожар и спасли пять человек
Общество, 24.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с пожарно-тактического учения
В центре Улан-Удэ появятся пруд, амфитеатр и «Парящий мост»
В центре Улан-Удэ появятся пруд, амфитеатр и «Парящий мост»
Общество, 24.08.2023
Ради благоустройства парка «Мемориал Победы» снесут школу
В столице Монголии завершили реконструкцию площади имени Жукова
В столице Монголии завершили реконструкцию площади имени Жукова
Общество, 24.08.2023
Реконструкция площади и дома-музея выполнена по инициативе Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^