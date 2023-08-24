В Иркутске открывается новое суворовское военное училище

Училище рассчитано на 420 воспитанников



В Иркутске начнёт работу суворовское военное училище, рассчитанное на 420 воспитанников. Распоряжение о создании нового учебного заведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Основная задача училища – подготовка по образовательным программам среднего и общего образования, а также по дополнительным программам, связанным с авиационными специальностями. Учить суворовцев будут в том числе преподаватели бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, в реконструированных учебных корпусах которого разместятся воспитанники.



На территории училища обустроены несколько площадок для игровых видов спорта, беговая дорожка и полоса препятствий. В ходе работ по реконструкции комплекса зданий авиационного инженерного училища были проложены новые сети и сделаны надземные крытые переходы. До конца 2023 года на территории суворовского училища планируется завершить строительство бассейна, сообщает пресс-служба правительства России.



Во время рабочей поездки в Иркутскую область в июле 2021 года Михаил Мишустин осмотрел здание бывшего высшего военного училища и ознакомился с программой его реконструкции для размещения суворовцев. В ходе разговора с губернатором региона Игорем Кобзевым председатель правительства уточнил, что завершить работы нужно в 2023 году.

