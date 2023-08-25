В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней

Животные могут в любой момент затоптать беззаботно играющих ребятишек
Жители села Тарбагатай, которое находится в Хоринском районе Бурятии, бьют тревогу из-за табунов коней, бегающих по улицам. Власти призвали как-то повлиять на владельцев животных и привлечь их к ответственности.
- Дети играют, и когда кони несутся по улице села, теряются и не знают, в какую сторону бежать и прятаться, – рассказали родители ребятишек в группе «Хоринск-инфо.24/7». – Это очень опасно.
Кроме того, лошади, по словам сельчан, ломают изгороди в огородах. Люди уже не раз обращались по этому поводу в местную администрацию.
Глава сельского поселения «Кульское» Фёдор Батузов пояснил, что с хозяевами лошадей провели профилактические беседы. О животных, которые гуляют по селу без присмотра, посоветовали сообщать в администрацию СП.
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