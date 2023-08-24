На берегу озера в Бурятии собрали более 50 мешков мусора

Экологическая акция проходила на Котокеле



В особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы озеро Котокель проведена экологическая акция «Вода России».



В акции приняли участие государственный инспектор БУ «Бурприрода» Виталий Тутаев, серебряные волонтёры, ТОС «Серебро Прибайкалья», Совет ветеранов района, администрация Турунтаевского сельского поселения.



Участники навели порядок в прибрежной зоне. На побережье озера было собрано более 50 мешков мусора, сообщает БУ «Бурприрода».



Участники акции призывают после отдыха забирать мусор с собой.

