Они отметили День флага
В селе Бичура День государственного флага отпраздновали пешим походом. Мероприятие организовали сотрудники спорткомитета районной администрации 22 августа.
В походе приняли участие детсадовцы старшей группы «Подснежник».
Участники прошли от детского сада до утёса, у которого развернули триколор, сообщает администрация Бичурского района Бурятии.
В Бурятии детсадовцы развернули триколор у утёса
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