Люди уже несут тыквы, кабачки, патиссоны
Жители Ирккутска делятся урожаем с обитателями Иркутской зоогалереи. Люди несут тыквы, кабачки, патиссоны.
- Заглянем в кладовку? А там - красота... Спасибо всем, кто с самого начала августа делится своим урожаем с нашими животными, - отметили сотрудники зоопарка.
По их словам, животные очень рады такому лакомству.
Горожане ежегодно несут в зоогалерею овощи. Прошлой осенью урожай везли грузовиками. Сотрудники зоопарка отмечают, что неравнодушие горожан помогает пережить долгую зиму.
Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком
Общество, Фото:
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