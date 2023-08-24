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Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком

Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Люди уже несут тыквы, кабачки, патиссоны

Жители Ирккутска делятся урожаем с обитателями Иркутской зоогалереи. Люди несут тыквы, кабачки, патиссоны.

- Заглянем в кладовку? А там - красота... Спасибо всем, кто с самого начала августа делится своим урожаем с нашими животными, - отметили сотрудники зоопарка.

По их словам, животные очень рады такому лакомству.

Горожане ежегодно несут в зоогалерею овощи. Прошлой осенью урожай везли грузовиками. Сотрудники зоопарка отмечают, что неравнодушие горожан помогает пережить долгую зиму. 
Иркутск зоопарк

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