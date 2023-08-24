Жители Бурятии покорили одну из высочайших точек Центральной Азии

федерация спортивного туризма РБ и страница. М. Бадмаева в соцсетях

Фото: федерация спортивного туризма РБ и страница. М. Бадмаева в соцсетях



В 2023 году увеличилось число восходителей из Бурятии на так называемые семитысячники – вершины высотой 7000 метров и более. Две недели назад, 11 августа, двое наших земляков – Артём Кравцов и Максим Бадмаев – покорили пик Ленина (7134 метра). Об этом сообщили в федерации спортивного туризма Бурятии.



Пик Ленина – одна из высочайших вершин Центральной Азии в горной системе Памира. Семитысячник расположен на границе Кыргызстана и Таджикистана. Основные трудности, с которыми сталкиваются совершающие восхождение альпинисты – низкие температуры, периоды непогоды и ледниковые трещины. От них требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.



На официальной странице федерации во «ВКонтакте» Артёма и Максима поздравили с горой. «Огромные молодцы. Успехов в следующих восхождениях, здоровья и удачи», – отметили в организации.







