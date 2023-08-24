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В Улан-Удэ на премьере национальной оперы покажут пятиметровую скульптуру

В Улан-Удэ на премьере национальной оперы покажут пятиметровую скульптуру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её создал Даши Намдаков

Бурятский государственный академический театр оперы и балета в ноябре представит национальную оперу «Эреэхэн» композитора Баира Дондокова. Он же выступил автором либретто и победил в конкурсе министерства культуры Бурятии в 2020 году. На премьере зрители увидят пятиметровую скульптуру Даши Намдакова, сообщает пресс-служба театра.

За основу автором взята пьеса Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа» о встрече бурятской делегации с Петром I.

- На создание национальной оперы в честь 100-летия Республики Бурятия с 2021 по 2023 годы была выделена субсидия в размере 13 миллионов 465 тысяч рублей из федерального бюджета. Музыку написал композитор Баир Дондоков. Отмечу, что собралась яркая и талантливая постановочная команда. Думаю, получится очень красивый спектакль, — сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Музыкальным руководителем постановки выступает народная артистка России Дарима Линховоин, режиссёром- постановщиком – Олег Юмов. Художником- постановщики: заслуженный художник России Даши Намдаков и Сэсэг Дондокова, знакомая зрителям по работе над рок-мюзиклом «Бальжан Хатан» (6+). Также над постановкой работают и другие талантливые художники: Татьяна Тышкенова (костюмы), Евгений Виноградов (свет) из Москвы, Арюна Булутова (мультимедиа).

Дирижёром симфонического оркестра выступит Виталий Шевелев, который работал в Бурятии с 2017 по 2020 года, ныне служит в Мариинском театре (Приморская сцена).

- На самом деле моя личная работа над оперой уже год с лишним идёт. Это были встречи с композитором, художником. Для меня это волнительный момент, такая серьёзная команда собралась для этой оперы. Это большое везение и удача. История замечательная. Эреэхэн — девушка-шаманка, которая была в делегации бурят, которые ходили к Петру I 320 лет тому назад. Так что опера основана на реальных событиях. Но мы её будет немножко в другом ключе делать, потому что это не реконструкция реальных событий. Эта такая фантазийная будет история. В центре всей этой истории вот эта девушка, которая сопровождала, оберегала своим талантом эту делегацию по пути в Москву и обратно, - рассказал Олег Юмов.

Солисты бурятской оперы погружаются в материал и отмечают, что тема интересная и очень важная для бурятского народа.

- Я думаю, это будет очень интересная премьера, потому что она будет на бурятском языке - национальная опера. У нас есть «Энхэ-Булат батор» (6+), «Бальжан хатан», а теперь в репертуаре появится и «Эреэхэн», - сказала заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.

- В ноябре состоится премьера, посвящённая 100-летию Бурятии. Будут замечательные декорации, костюмы, украшения. Мне понравилось, что костюмы будут с элементом современности. Для сюжета взяли историческое событие, я думаю, что это будет что-то очень грандиозное и интересное. Команда собралась талантливая. Интересно, что Виталий Шевелев приедет из Владивостока, - отметила народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева.


Возрастное ограничение: 12+

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