Жителям Бурятии напомнили о пользе груши

В плодах содержатся практически все полезные вещества



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о пользе груши.



В плодах груш содержатся практически все полезные вещества: витамины – А, С, Е, Н, К, РР, группы В; макроэлементы (такие как кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера), микроэлементы (железо, цинк, йод и т. д.), органические кислоты, эфирные масла, флавоноиды, фитонциды и другие биологически активные вещества.



Груши кажутся слаще яблок, но это обманчиво – в яблоках просто больше кислоты, поэтому груша вполне подходит для тех, кто желает похудеть. Из груш варят компоты, варенье, джем, цукаты, их даже солят (для этого лучше всего подходят дички).



Отвары и компоты из сушёных груш не только вкусны, но и полезны. В них содержатся танины – вещества, обладающие вяжущим эффектом, что полезно при расстройствах кишечника, особенно у детей. В то же время если съесть несколько варёных груш из компота, то это поможет при такой неприятности, как запор. Грушевые компоты также полезны при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.



В грушах содержится много калия – это полезно при нарушениях сердечной деятельности, бессоннице, повышенном уровне холестерина в крови.



Органические кислоты, находящиеся в плодах груш, улучшают пищеварение, обмен веществ, стимулируют деятельность почек и печени. При анемии полезен такой десерт: крупные спелые груши очистить от кожуры и размять, добавив ложку мёда.



Эфирные масла, содержащиеся в грушах, повышают защитные силы организма, оказывают противовоспалительное действие.



При этом грушу можно отнести к диетическим продуктам, в 100 г фрукта содержится всего 40 ккал.







