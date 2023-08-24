На Левом берегу в Улан-Удэ взялись за освещение улиц



Улицы на Левом берегу в Улан-Удэ становятся ярче. Недавно сотрудники МБУ «Горсвет» установили на улице Посельская в микрорайоне Солдатский десять опор и протянули 400 метров самонесущего изолированного провода. Теперь местные жители смогут комфортно и безопасно добираться домой в темноте.



Кроме того, новое наружное освещение появилось на улицах Флотская, Богатырская, Приозёрная, Былинная, Перепелиная, Монгольская и Школьная, в СНТ «Черёмушки» и «20 лет Победы», СОНТ «Судостроитель», ДНТ «Коммунальник», «Весна» и «Дружба».



Сейчас фонари устанавливают на улицах Современников, Императорская, Княжеская, Боярская, Дорожная, Лощенкова, Толстихина, в переулке Республиканский, СНТ «Авиатор», «Профсоюзник», ДНТ «Сибиряк» и на отвороте дороги в сторону микрорайона Поселье.



- Наружное освещения в Улан-Удэ оборудовано автоматизированной системой управления (АСУНО). Благодаря этому специалисты могут на расстоянии включать или выключать подсветку и регулировать напряжение, чтобы в городе всегда было ярко, светло и безопасно, – пояснил директор МБУ «Горсвет» сказал Алексей Тулонов.