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В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку

В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку
Общество,  Фото: Администрация МО "Еравнинский район"
Здесь с удовольствием тренируются сельчане

С 2019 года в селе Гунда Еравнинского района Бурятии благоустраивают территории в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Демография».

В этом году голосованием сельчан установлено ограждение стадиона по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Ограждение установили на универсальной спортивной площадке, которая была построена в 2020 году по нацпроекту «Демография». На площадке обустроены футбольная, волейбольная, баскетбольная зоны и воркаут.

- Многие парни из нашего села мечтали заниматься воркаутом, и в прошлом году эта мечта осуществилась, у нас установили специальные тренажёры. Сейчас мы уже умеем делать трюки, и учимся новым, - поделился юный житель села Гунда.

Национальные проекты в селе реализуют ежегодно, отметили администрации Еравнинского района. 


национальный проект спорт

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