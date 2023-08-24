В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку









С 2019 года в селе Гунда Еравнинского района Бурятии благоустраивают территории в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Демография».В этом году голосованием сельчан установлено ограждение стадиона по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Ограждение установили на универсальной спортивной площадке, которая была построена в 2020 году по нацпроекту «Демография». На площадке обустроены футбольная, волейбольная, баскетбольная зоны и воркаут.- Многие парни из нашего села мечтали заниматься воркаутом, и в прошлом году эта мечта осуществилась, у нас установили специальные тренажёры. Сейчас мы уже умеем делать трюки, и учимся новым, - поделился юный житель села Гунда.Национальные проекты в селе реализуют ежегодно, отметили администрации Еравнинского района.