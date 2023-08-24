Эксперты назвали самые лучшие школы Бурятии



Рейтинговое агентство Raex (РАЭКС-Аналитика) представило список из 200 лучших школ 2023 года по конкурентоспособности выпускников. Бывшие ученики этих СОШ наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты, говорится в исследовании.



Флагманы школьного образования держат марку. По сравнению с прошлым годом в топе-30 – всего три новых участника. Состав первой пятёрки не изменился, но другим стал порядок.



Возглавил рейтинг специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ, вторую строчку сохранил за собой физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Далее идёт столичный лицей «Вторая школа», потеснивший челябинский физико-математический лицей № 31. Пятое место – у университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова.



Исследование показало: региональные школы становятся всё более конкурентоспособными на фоне столичных. За четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45% до 31%.



- Чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве, – пояснил генеральный директор Raex Дмитрий Гришанков. – Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за её пределами.



Всего в списке – образовательные учреждения из 38 субъектов РФ. Помимо Москвы, в нём широко представлены Подмосковье (23 школы) и Санкт-Петербург (18), 16 учреждений находятся в Свердловской области и 12 – в Татарстане.



Эксперты назвали и десятку лучших СОШ в каждом российском регионе. В Бурятии среди таковых нет ни одной сельской – все находятся в Улан-Удэ. Первая в перечне – школа № 49, которая в прошлом году Эксперты назвали и десятку лучших СОШ в каждом российском регионе. В Бурятии среди таковых нет ни одной сельской – все находятся в Улан-Удэ. Первая в перечне – школа № 49, которая в прошлом году была второй после 14-ой гимназии. В 2023-ем они поменялись местами.



На третьей позиции – средняя школа № 35, на четвёртой – средняя школа № 32. Далее – гимназия № 59, лингвистическая гимназия № 3, гимназия № 33, физико-математическая школа № 56, школа № 19 и лицей-интернат № 61.



В соседней Иркутской области лучшим признали лицей ИГУ, в Забайкалье – Забайкальский краевой лицей-интернат.