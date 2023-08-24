24 августа

23 августа

Популярное

Эксперты назвали самые лучшие школы Бурятии

Эксперты назвали самые лучшие школы Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выпускники этих СОШ и гимназий успешно поступают в ведущие вузы страны

Рейтинговое агентство Raex (РАЭКС-Аналитика) представило список из 200 лучших школ 2023 года по конкурентоспособности выпускников. Бывшие ученики этих СОШ наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты, говорится в исследовании.

Флагманы школьного образования держат марку. По сравнению с прошлым годом в топе-30 – всего три новых участника. Состав первой пятёрки не изменился, но другим стал порядок.

Возглавил рейтинг специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ, вторую строчку сохранил за собой физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Далее идёт столичный лицей «Вторая школа», потеснивший челябинский физико-математический лицей № 31. Пятое место – у университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Исследование показало: региональные школы становятся всё более конкурентоспособными на фоне столичных. За четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45% до 31%.
 
- Чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве, – пояснил генеральный директор Raex Дмитрий Гришанков. – Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за её пределами.
 
Всего в списке – образовательные учреждения из 38 субъектов РФ. Помимо Москвы, в нём широко представлены Подмосковье (23 школы) и Санкт-Петербург (18), 16 учреждений находятся в Свердловской области и 12 – в Татарстане.

Эксперты назвали и десятку лучших СОШ в каждом российском регионе. В Бурятии среди таковых нет ни одной сельской – все находятся в Улан-Удэ. Первая в перечне – школа № 49, которая в прошлом году была второй после 14-ой гимназии. В 2023-ем они поменялись местами.
 
На третьей позиции – средняя школа № 35, на четвёртой – средняя школа № 32. Далее – гимназия № 59, лингвистическая гимназия № 3, гимназия № 33, физико-математическая школа № 56, школа № 19 и лицей-интернат № 61.

В соседней Иркутской области лучшим признали лицей ИГУ, в Забайкалье – Забайкальский краевой лицей-интернат.
школы рейтинг образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии не всех осуждённых обеспечивали спецодеждой
В Бурятии не всех осуждённых обеспечивали спецодеждой
Общество, 24.08.2023
Виновников привлекли административной ответственности
Игорь Шутенков вручил награды лучшим муниципальным инновационным площадкам
Игорь Шутенков вручил награды лучшим муниципальным инновационным площадкам
Общество, 24.08.2023
Учреждениям вручили 1 млн рублей на развитие проектов 
В Бурятии обнаружили бесхозные теплосети
В Бурятии обнаружили бесхозные теплосети
Общество, 24.08.2023
Прокуратура понудила принять их в муниципальную собственность
Эксперты назвали самые лучшие школы Бурятии
Эксперты назвали самые лучшие школы Бурятии
Общество, 24.08.2023
Выпускники этих СОШ  и гимназий успешно поступают в ведущие вузы страны
Две котельные на севере Бурятии переведут на голубое топливо
Две котельные на севере Бурятии переведут на голубое топливо
Общество, 24.08.2023
Власти уже определились с поставщиком сжиженного газа для Северобайкальска
Подъём рек в столице Бурятии замедлился
Подъём рек в столице Бурятии замедлился
Общество, 24.08.2023
Селенга за сутки прибавилась всего на один сантиметр
Бурятия представит свою экспозицию на ВДНХ в Москве
Бурятия представит свою экспозицию на ВДНХ в Москве
Общество, 24.08.2023
Там будет «Тик-ток зона» и интерактивная кабина вертолёта
Коровы и кони на трассе в Бурятии мешают автомобилистам
Коровы и кони на трассе в Бурятии мешают автомобилистам
Общество, 24.08.2023
Жители одного из районов натыкаются на них по пути в Улан-Удэ
Раненого на СВО бойца из Бурятии навестили в госпитале Анапы
Раненого на СВО бойца из Бурятии навестили в госпитале Анапы
Общество, 24.08.2023
Волонтёры привезли ему необходимые вещи, трость и сладости
В Бурятии сельчане пожаловались на неуловимого фельдшера
В Бурятии сельчане пожаловались на неуловимого фельдшера
Общество, 24.08.2023
Люди заявили, что никак не могут застать его на рабочем месте
В Бурятии до +27 градусов
В Бурятии до +27 градусов
Общество, 24.08.2023
Местами кратковременные дожди
В Улан-Удэ показали репетицию «Великой Дружбы»
В Улан-Удэ показали репетицию «Великой Дружбы»
Общество, 23.08.2023
Театр оперы и балета готовится к премьере

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^