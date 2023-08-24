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В Иркутске обновили фасады деревянных домов

В Иркутске обновили фасады деревянных домов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В акции участвовали более 300 горожан

В Иркутске благодаря общегородской акции «Фасадник» привели в порядок 13 домов. В ней приняли участие более 300 жителей города. Помимо этого, обновили заборы, в том числе те, где находятся объекты культурного наследия.

– «Фасадник» – это про любовь и заботу к деревянным домам. Когда прикасаешься к резным ставням, чувствуешь, что ты делаешь что-то важное и особенное. Хочется, чтобы с каждым годом количество объектов, которые восстанавливают во время акции, становилось только больше, – сказала руководитель оргкомитета 2023 года Ксения Хандилян.

За два дня в Иркутске преобразились здания по адресам: Байкальская, 56; Марата, 40; Карла Либкнехта, 43; Каландаришвили, 3; Кожова, 44; Лапина, 31; Лапина, 33; Польских Повстанцев, 14б; Степана Разина, 35; Богдана Хмельницкого, 12; Богдана Хмельницкого, 24; Черемховский переулок, 1а; Фридриха Энгельса, 25.

В этом году также покрасят вторые этажи домов, сообщили в администрации Иркутска. 
Иркутск

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