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Бурятия представит свою экспозицию на ВДНХ в Москве

Бурятия представит свою экспозицию на ВДНХ в Москве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там будет «Тик-ток зона» и интерактивная кабина вертолёта

В ноябре на ВДНХ в Москве начнёт работу международная выставка-форум «Россия» (0+). В мероприятии примут участие российские регионы, органы власти и крупные корпорации страны, а также представители иностранных государств и общественных организаций.

Бурятия представит свою экспозицию под названием «Байкал-Бурятия. Традиции с будущим» в 75 павильоне ВДНХ.

- Мы хотим мысленно перенести гостей павильона в Бурятию, показать красоту и возможности нашей республики. Центром экспозиции станет юрта, в которой мы разместим гибкие экраны. Они будут демонстрировать традиционное убранство юрты и презентации туристического и экономического потенциала региона, - рассказала заместитель председателя правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.

В павильоне Бурятии также разместится специальная «Тик-ток зона» с оборудованием, необходимым для съёмки контента для соцсетей, интерактивная кабина вертолёта, в которой можно «полетать» над Бурятией, презентация промышленных предприятий региона.

В гастрономической зоне можно будет попробовать блюда национальной бурятской кухни, в зоне ярмарки – приобрести товары с берегов Байкала.

Выставка начнёт работу 4 ноября и будет открыта для желающих в течение следующих пяти месяцев. Сейчас заканчивается подписание договоров с подрядными организациями, а уже с 8 сентября начнётся монтаж экспозиции.

Москва

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