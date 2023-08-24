Подъём рек в столице Бурятии замедлился

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Селенга за сутки прибавилась всего на один сантиметр



Уровень рек в столице Бурятии продолжает медленно повышаться. По данным на 24 августа, Селенга прибавилась ещё на один сантиметр – до 257. Сейчас она выше поймы на 27 см.



Уда поднялась на 3 сантиметра – с 212 до 215. Главный приток Байкала в Усть-Кяхте вышел на пойму на 49, в кяхтинском посёлке Наушки – на 22, в Новоселенгинске – на 97, в Кабанске – на 85 сантиметров.



У реки Джида на одноимённой станции этот показатель составляет 34 см, у Уды в Удинске – 15, у реки Баргузин в Могойто (Курумканский район) – 23.



Река Холодная, которая на днях вышла из берегов и размыла участок БАМ на севере республики, опустилась ещё на 4 сантиметра.

