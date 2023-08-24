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В Селенгинском районе Бурятии отловили более двухсот бродячих собак

В Селенгинском районе Бурятии отловили более двухсот бродячих собак
Общество,  Фото:Администрация Селенгинского района
15 из них обрели новых владельцев 

23 августа специалистами администрации Селенгинского района Бурятии была проведена проверка по количеству отловленных собак на территории района ООО «ЦАСС» в приюте «Дорога домой».

С начала года в Селенгинском районе было отловлено 218 собак, из них 19 возвращены владельцам, 15 обрели новых владельцев. Оставшиеся собаки находятся на содержании приюта «Дорога домой» до нахождения им новых хозяев.

О безнадзорных собаках можно сообщить в органы местного самоуправления. Чтобы оформить заявку на отлов необходимо указать: ФИО; контактный номер; ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных; примерное количество. 

собаки Селенгинский район

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