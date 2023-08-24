В Селенгинском районе Бурятии отловили более двухсот бродячих собак

15 из них обрели новых владельцев
23 августа специалистами администрации Селенгинского района Бурятии была проведена проверка по количеству отловленных собак на территории района ООО «ЦАСС» в приюте «Дорога домой».
С начала года в Селенгинском районе было отловлено 218 собак, из них 19 возвращены владельцам, 15 обрели новых владельцев. Оставшиеся собаки находятся на содержании приюта «Дорога домой» до нахождения им новых хозяев.
О безнадзорных собаках можно сообщить в органы местного самоуправления. Чтобы оформить заявку на отлов необходимо указать: ФИО; контактный номер; ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных; примерное количество.
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