Разработан логотип к слогану «Забайкалье – это по любви»

В Забайкальском крае завершилась разработка логотипа к слогану «Забайкалье – это по любви». Пользователям telegram 23 августа его представил первый вице-премьер правительства Забайкалья – руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров. Он отметил, что в скором времени логотип можно будет увидеть на различной атрибутике и сувенирах.
- Коренные забайкальцы знают, каким огромным списком достопримечательностей обладает наш регион. Я предлагаю каждому проявить свою креативность и творчество. Используйте шаблон по ссылке, которую оставлю ниже, скачивайте и делайте логотип к слогану специально под себя или свой район. Создайте свой собственный логотип и удивите своих друзей и близких! - написал в своём Telegram-канале первый вице-премьер правительства Забайкалья.
В публикации доступна ссылка на шаблон для создания собственного логотипа: https://disk.yandex.ru/d/HZ8hsNR22hCuoQ. Мирхайдаров отметил, что работа по развитию бренда региона будет продолжаться как внутри страны, так и за её пределами, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
С предложением придумать слоган Марат Мирхайдаров обратился к жителям региона в начале июня. Провести голосование помог ЦУР Забайкалья, запустив опрос в социальных сетях и мессенджере Viber. Итоги конкурса были подведены 1 августа. Лучшим был признан слоган «Забайкалье – это по любви». Его власти назвали «ёмко характеризующим регион и его жителей».