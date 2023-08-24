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В Бурятии сельчане пожаловались на неуловимого фельдшера

В Бурятии сельчане пожаловались на неуловимого фельдшера
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди заявили, что никак не могут застать его на рабочем месте

Жители баргузинского села Адамово обратились через группу «Баргузин-инфо.24/7» к главному врачу Баргузинской центральной районной больницы (ЦРБ). Они поинтересовались, почему фельдшера «невозможно найти на рабочем месте».

- Дозвониться даже нельзя. У нас для чего фельдшерский пункт? Пожилые люди здесь живут. Плохо станет – куда обращаться? Лечение принять невозможно, элементарно уколы сделать некому! – возмутились сельчане и призвали руководство медучреждения решить этот вопрос.
 
Главврач ЦРБ Баир Очиров пояснил: фельдшер в ФАП в Адамово работает по внутреннему совместительству. Причина тому – дефицит медиков.
 
- Обязательно установим чёткое расписание работы. В экстренных ситуациях необходимо обращаться в скорую помощь, – отметил Баир Очиров и принёс пациентам извинения за представленные неудобства.
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