В Бурятии сельчане пожаловались на неуловимого фельдшера



Жители баргузинского села Адамово обратились через группу «Баргузин-инфо.24/7» к главному врачу Баргузинской центральной районной больницы (ЦРБ). Они поинтересовались, почему фельдшера «невозможно найти на рабочем месте».



- Дозвониться даже нельзя. У нас для чего фельдшерский пункт? Пожилые люди здесь живут. Плохо станет – куда обращаться? Лечение принять невозможно, элементарно уколы сделать некому! – возмутились сельчане и призвали руководство медучреждения решить этот вопрос.



Главврач ЦРБ Баир Очиров пояснил: фельдшер в ФАП в Адамово работает по внутреннему совместительству. Причина тому – дефицит медиков.



- Обязательно установим чёткое расписание работы. В экстренных ситуациях необходимо обращаться в скорую помощь, – отметил Баир Очиров и принёс пациентам извинения за представленные неудобства.