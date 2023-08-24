24 августа

23 августа

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Коровы и кони на трассе в Бурятии мешают автомобилистам

Коровы и кони на трассе в Бурятии мешают автомобилистам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители одного из районов натыкаются на них по пути в Улан-Удэ

Жители Селенгинского района Бурятии жалуются на животных, которые бесконтрольно бродят по дорогам. Один из них рассказал, что недавно ездил в столицу Бурятии на автомобиле и то и дело встречал по пути чьих-то жвачных.

- По всей дороге  постоянно коровы. Ещё и кони переходят. Неужели нельзя контролировать выпас животных, чтоб они не выходили на трассу? Должны быть пастухи. Кто-то может проехать и проверить? – поинтересовался сельчанин в группе «Селенга-инфо 24/7».

В отделе благоустройства районной администрации сообщили, что накануне на момент проверки никаких коров и лошадей там не было. В четверг, 24 августа, пообещали провести ещё одну.
 
Тех, кто заметит скот, пасущийся в непредназначенных для этого местах, призывают зафиксировать нарушение на камеру и после обратиться в отдел благоустройства.

Буквально на днях жители заиграевского села Эрхирик тоже посетовали на табуны лошадей, которые ходят по улицам и «пасутся на детской площадке».

- Возле администрации, везде на дорогах и на площадках их отходы. Народ жалуется, ругается, а администрации дела нет – ничего не видит. Очень опасное, знаете ли, соседство! – возмущались сельчане в группе «Заиграево-инфо. 24/7». – Хозяевам до лошадей, видимо, дела нет. Дня два назад в «Автодорожнике» (СНТ – прим.) ходил худой одинокий конь с раной на боку.

На лошади, как выяснилось – не единственная напасть.

- Так же целыми днями ходят коровы, портят имущество и насаждения. Их никто не пасёт. Ну что за издевательство над животными? – говорилось в сообщении. – Жестокое обращение, я считаю. Не так давно корова чья-то сдохла прямо на улице, лежала там.

Местные власти призвали разобраться со скотом, без присмотра разгуливающим по населённому пункту.
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