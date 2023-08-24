Раненого на СВО бойца из Бурятии навестили в госпитале Анапы



Недавно в военном госпитале, который находится в Анапе, побывали местные волонтёры. Они навестили жителя Северо-Байкальского района Бурятии, получившего ранение на специальной военной операции.



Сейчас наш земляк проходит лечение в учреждении. Бойцу привезли необходимые вещи, трость и сладости. Средства на них собирал совет молодёжи из посёлка Кичера, рассказали в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». Всех, кто помог деньгами, поблагодарили за отзывчивость.



