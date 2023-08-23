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На севере Бурятии отметят пятилетие со дня открытия первого дацана

На севере Бурятии отметят пятилетие со дня открытия первого дацана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт в дацане возле села Багдарин

В Бурятии отметят пятилетие со дня открытия первого на баунтовской земле буддийского дацана «Даши Даржалин». Дацан открылся 2 сентября 2018 года.

- 2 сентября в селе Багдарин Баунтовского района состоится праздничный концерт «Даши Даржалин - Северная святыня Бурятии» (возрастное ограничение 0+), - сообщил Туристский информационный центр «Байкал».

В рамках праздника будет проведён молебен. Среди гостей и местных жителей праздника пройдут спортивные национальные состязания и игры: стрельба из лука, традиционная борьба бухэ барилдаан.

Также ожидается приезд высоких духовных лиц Буддийской Традиционной Сангхи России, настоятелей дацанов Бурятии и других гостей.



дацан буддизм

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