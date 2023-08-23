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В Бурятии стартует сезон охоты на ондатру

В Бурятии стартует сезон охоты на ондатру
Общество,  Фото:pixabay.com.
Бурприроднадзоре готовятся приёму заявлений

25 августа начнётся подача заявлений на добычу ондатры. В Бурприроднадзоре напомнили, что лимиты ограничены.

Подача заявлений будет осуществляться в следующие районы: Баунтовский - 11 616 особей, Еравнинский - 1726, Кабанский - 1480, Кижингинский - 3243, Муйский - 980, Хоринский - 1872.

С подробной информацией о лимитах районов можно ознакомиться на официальном сайте Бурприроднадзора.

Подать заявление на охоту можно через региональный портал - http://rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ.

Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.


охота

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