Вода из частных скважин может быть опасна для здоровья, предупреждают на предприятии
Из-за непростой паводковой ситуации «Водоканал» в Улан-Удэ организует выездной офис для жителей Левобережья.
24 августа он появится на ул. Кабанской (возле ТЦ «Абсолют»). 25 августа мобильный офис будет работать в микрорайоне Сокол, 11.
Любой желающий сможет заключить договор на пользование услугами предприятия, в том числе получить электронный ключ от автоматических водоколонок.
- Из-за нестабильной гидрологической обстановки вода из частных скважин может быть опасна для здоровья, - заявили в «Водоканале».
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 21 августа, в Улан-Удэ было зарегистрировано 34 подтопленных земельных участка.
Уровень Селенги повышается с каждым днём, на сегодня он составляет 256 сантиметров.
В Улан-Удэ «Водоканал» развернёт выездной офис для жителей Левобережья
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