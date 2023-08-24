Местами кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром туман. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +22,+27, местами +14,+19.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии до +27 градусов
Общество, Фото:
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